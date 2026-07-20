Música y convivencia llenan de vida el Centro Histórico de Nava con baile de la Ruta Mujeres 2026

NAVA, COAH.– El Centro Histórico de Nava se convirtió en un punto de encuentro para decenas de mujeres y familias que participaron en el baile rompehielos organizado por la Ruta Mujeres 2026 "Las Necias", una actividad que promovió la convivencia y el sano esparcimiento.

El evento reunió a la comunidad

La velada estuvo amenizada por el grupo Selecto, que puso el ambiente con un repertorio musical que hizo bailar a los asistentes durante varias horas en un entorno familiar.

Fomento de la convivencia ciudadana

El evento reunió a personas de diferentes edades en un espacio donde la música y la convivencia fueron los principales protagonistas, fortaleciendo los lazos entre la comunidad y ofreciendo una alternativa recreativa para las familias navenses.

Este tipo de iniciativas buscan fomentar la participación ciudadana y generar espacios seguros para la recreación, contribuyendo al fortalecimiento de la unión y la convivencia entre los habitantes del municipio.