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Coahuila

Música y convivencia llenan de vida el Centro Histórico de Nava con baile de la Ruta Mujeres 2026

Decenas de familias disfrutaron de una noche de baile y ambiente familiar durante el evento organizado por "Las Necias".

Por Alberto Ibarra Riojas - 20 julio, 2026 - 10:16 a.m.
Música y convivencia llenan de vida el Centro Histórico de Nava con baile de la Ruta Mujeres 2026
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      NAVA, COAH.– El Centro Histórico de Nava se convirtió en un punto de encuentro para decenas de mujeres y familias que participaron en el baile rompehielos organizado por la Ruta Mujeres 2026 "Las Necias", una actividad que promovió la convivencia y el sano esparcimiento.

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      El evento reunió a la comunidad

      La velada estuvo amenizada por el grupo Selecto, que puso el ambiente con un repertorio musical que hizo bailar a los asistentes durante varias horas en un entorno familiar.

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      Fomento de la convivencia ciudadana

      El evento reunió a personas de diferentes edades en un espacio donde la música y la convivencia fueron los principales protagonistas, fortaleciendo los lazos entre la comunidad y ofreciendo una alternativa recreativa para las familias navenses.

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      Este tipo de iniciativas buscan fomentar la participación ciudadana y generar espacios seguros para la recreación, contribuyendo al fortalecimiento de la unión y la convivencia entre los habitantes del municipio.

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