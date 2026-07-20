Más de 4 mil mujeres acceden a educación en Coahuila: Manolo Jiménez

SALTILLO, COAHUILA.- Más de cuatro mil 300 mujeres en Coahuila tienen actualmente la oportunidad de iniciar o continuar sus estudios de preparatoria y educación superior mediante el programa Mujeres Echadas Pa´Delante, impulsado durante la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En los primeros tres años del programa, más de tres mil 750 mujeres concluyeron su preparatoria gracias a becas educativas, acompañamiento académico y psicológico gratuito, así como servicios de vinculación profesional y laboral.

Objetivos del programa

Los resultados son producto del trabajo coordinado entre la Oficina Inspira Coahuila, la Secretaría de Educación, la Secretaría de las Mujeres y la iniciativa privada. El programa tiene como objetivo fortalecer el desarrollo personal, emocional, intelectual y económico de las mujeres coahuilenses mediante acciones que promueven su formación académica, emprendimiento y autonomía.

Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, destacó que el programa surgió para ampliar las oportunidades educativas y permitir que más mujeres puedan transformar su trayectoria personal y profesional. "Porque cuando una mujer estudia, no solo cambia su historia: cambia la de su familia, la de su comunidad y la de todo nuestro estado", expresó.

Durante el ciclo escolar 2025-2026, se inscribieron 984 mujeres al programa para cursar la preparatoria en municipios como Acuña, Cuatro Ciénegas, Lamadrid, Monclova, Nadadores, Parras, Ramos Arizpe, San Buenaventura y San Pedro. Algunas de ellas ya recibieron su certificado de estudios.

Actualmente, mil 561 mujeres más cursan la preparatoria abierta dentro del programa, incluyendo 28 estudiantes que realizan sus estudios en tres centros de reinserción social.

Ampliación a educación superior

Además de la educación media superior, Mujeres Echadas Pa´Delante amplió su cobertura hacia la educación superior con una oferta de 13 carreras profesionales, integrada por nueve licenciaturas y cuatro ingenierías. En marzo de 2026 se abrió una nueva convocatoria para becas universitarias en los 38 municipios del estado. Como resultado, 528 mujeres se matricularon y se sumaron a las alumnas que actualmente cursan una carrera profesional.

Del total de estudiantes universitarias, 31 mujeres se encuentran privadas de su libertad en los centros de reinserción social femeniles de Piedras Negras, Saltillo y San Pedro de las Colonias.