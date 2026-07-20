Sigue violencia contra mujeres

A una semana del feminicidio de Silvia Ochoa, presuntamente cometido por su ex pareja, Ramiro Cárdenas, en la colonia Del Río, la violencia contra las mujeres continúa como una de las principales problemáticas de seguridad y atención social en Monclova. Diariamente se reportan agresiones físicas y psicológicas en el ámbito familiar.

El caso de Silvia Ochoa volvió a evidenciar la persistencia de la violencia de género en la ciudad. Además de las agresiones intrafamiliares, se mantienen registros de intentos de ataque y hechos letales que han generado preocupación entre la población.

De acuerdo con una investigación periodística sustentada en cifras oficiales, en Coahuila la violencia contra las mujeres se presenta principalmente en el entorno familiar y en las relaciones de pareja. Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que la entidad registra una tasa de incidencia de violencia familiar de 136.7 casos por cada 100 mil habitantes, cifra que supera el doble del promedio nacional.

Acciones de la autoridad

En el ámbito local, la Policía Violeta mantiene bajo vigilancia activa más de 100 medidas de protección para resguardar a mujeres víctimas de violencia de género, como parte de las acciones preventivas y de seguimiento implementadas en Monclova.

Las estadísticas oficiales también señalan que más del 80 por ciento de los delitos de género atendidos en la región corresponden a casos de violencia familiar. Asimismo, la mayoría de las agresiones físicas y psicológicas ocurren dentro del propio entorno doméstico, lo que refleja la complejidad del fenómeno y la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, protección y atención a las víctimas.

Impacto en la comunidad

El reciente feminicidio de Silvia Ochoa mantiene vigente el llamado de autoridades y especialistas para denunciar oportunamente cualquier hecho de violencia y activar los mecanismos de protección disponibles para las mujeres en situación de riesgo.