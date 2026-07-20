SIMAS debe atender problemas de drenaje en Paseo de la Cañada

Vecinas de la calle Paseo de la Cañada, en la colonia Miravalle 2, exigieron al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) una solución definitiva al problema de drenaje sanitario que, aseguran, desde hace varios meses provoca malos olores, escurrimientos de aguas residuales y riesgos para la salud de las familias del sector.

Silvia, Diana y Liliana Edith Escobar señalaron que las afectaciones se han prolongado por meses sin que hasta el momento se resuelva la problemática, pese a los reportes realizados ante la dependencia. "Ya no aguantamos más. Comemos, desayunamos y vivimos con ese olor todos los días", expresó una de las habitantes.

Las vecinas explicaron que el problema comenzó con malos olores al interior de las viviendas y posteriormente las aguas negras empezaron a salir por las tuberías, impidiendo incluso utilizar el agua para las labores domésticas. Indicaron que personal de SIMAS acudió al lugar para revisar la situación e incluso realizó mediciones. Posteriormente llegó un camión de desazolve; sin embargo, el servicio no pudo concluirse y les informaron que regresarían una vez finalizados otros trabajos, situación que aún esperan.

Señalaron que varias de las personas afectadas enfrentan problemas de salud graves, por lo que consideran urgente atender la situación para evitar mayores complicaciones. Además, ya no pueden comer por dolores estomacales y los menores de edad tienen arcadas por estar oliendo el drenaje. Estimaron que alrededor de 40 personas resultan afectadas de manera directa por el problema, ya que prácticamente todas las viviendas del sector presentan la misma situación.

Las habitantes comentaron que recientemente observaron labores preliminares para facilitar el ingreso de maquinaria especializada y manifestaron su disposición para colaborar durante los trabajos que sean necesarios, aunque señalaron que es mejor trabajar desde la toma principal en lugar de tumbar los árboles.

Finalmente, hicieron un llamado a SIMAS para que dé seguimiento a los reportes y realice las obras necesarias que permitan solucionar de manera definitiva el problema de drenaje que afecta desde hace meses a las familias de Paseo de la Cañada.