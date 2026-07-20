Monclova: Carlos Villarreal realiza jornada de prevención contra garrapatas

Con el objetivo de prevenir la proliferación de garrapatas y promover el cuidado responsable de los animales de compañía, el Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, mantiene campañas preventivas a través del Centro de Bienestar Animal en distintos sectores de la ciudad.

El Gobierno Municipal de Monclova realiza campañas para prevenir la proliferación de garrapatas.

Como parte de estas acciones permanentes, este martes se llevó a cabo una jornada en la colonia Colinas de Santiago, donde se aplicó tratamiento garrapaticida a más de 50 perros. Además, personal del Centro de Bienestar Animal brindó recomendaciones a las familias sobre medidas preventivas para proteger la salud de sus mascotas.

Más de 50 perros recibieron tratamiento garrapaticida en la colonia Colinas de Santiago.

Durante la jornada se recorrieron las calles Miguel Sánchez Navarro, La Logia, Tlaxcaltecas, Antonio Balcárcel y Nueva Extremadura, con el propósito de acercar estos servicios directamente a los hogares y reforzar la prevención de enfermedades asociadas a estos parásitos.

El Centro de Bienestar Animal ofrece recomendaciones para el cuidado de mascotas.

El Gobierno Municipal informó que estas brigadas forman parte de una estrategia permanente para fomentar la tenencia responsable de mascotas, reducir la propagación de garrapatas y fortalecer la cultura del cuidado animal mediante acciones preventivas que benefician tanto a los animales de compañía como a la salud pública.

La administración municipal reiteró su compromiso de mantener programas permanentes de protección y bienestar animal, así como de acercar servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias monclovenses.