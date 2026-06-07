Participación baja marca arranque de votación en Nava

NAVA, COAH.- Las casillas instaladas en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo iniciaron operaciones con normalidad durante la jornada electoral de este domingo; sin embargo, durante las primeras horas se observó una participación menor a la registrada en procesos anteriores. En este centro de votación fueron habilitadas una casilla básica y una contigua para atender a los ciudadanos de la sección 514.

Raquel González, Capacitadora Asistente Electoral (CAE) responsable de las secciones 514 y 515, informó que las cinco casillas correspondientes a las secciones 514, 515 y 516 quedaron debidamente instaladas y abiertas al público desde temprana hora. Añadió que todas cuentan con el personal necesario y operan sin reportes de incidentes o retrasos.

La funcionaria señaló que, a diferencia de otros procesos electorales, alrededor de las 10:00 de la mañana no se observaban las filas habituales en los centros de votación. Consideró que las condiciones climatológicas y el pronóstico de lluvias podrían estar influyendo en la asistencia de los electores durante las primeras horas de la jornada.

¿Qué declaró Raquel González sobre la jornada electoral?

No obstante, explicó que los periodos de mayor participación suelen registrarse entre las 11:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, así como entre las 4:00 y 6:00 de la tarde, cuando muchas personas concluyen sus actividades laborales.

Detalles sobre la instalación de las casillas en NAVA

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto.