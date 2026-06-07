Chema Morales emite su voto en Ramos Arizpe: jornada electoral pacífica

Ramos Arizpe, Coah.- El candidato del Distrito 12, Chema Morales, acudió este domingo a emitir su voto acompañado de su esposa Ana Lucía Cavazos y de su familia, reafirmando su compromiso con la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia.

La votación se realizó alrededor de las 11:00 de la mañana en la colonia Centro de Ramos Arizpe, en un ambiente de tranquilidad y orden. Durante su mensaje, Chema Morales destacó que en Coahuila se vive una jornada electoral segura y en paz, como ha caracterizado históricamente a la región.

"Estamos cumpliendo con nuestro deber cívico, contentos de participar en esta gran fiesta democrática. Invitamos a toda la ciudadanía a salir a votar y ejercer libremente su derecho", expresó.

Asimismo, señaló que las más de 280 casillas del Distrito 12 se encontraban instaladas y operando desde temprana hora, lo que calificó como una buena noticia para la participación ciudadana. Finalmente, reiteró que lo más importante de esta jornada es respetar la voluntad de las y los coahuilenses expresada en las urnas.