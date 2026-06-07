Contactanos
Coahuila

Chema Morales emite su voto en Ramos Arizpe: jornada electoral pacífica

Más de 280 casillas están disponibles en el Distrito 12, lo que favorece la participación ciudadana en las elecciones.

Por Hilda Sevilla - 07 junio, 2026 - 11:59 a.m.
Chema Morales emite su voto en Ramos Arizpe: jornada electoral pacífica
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ramos Arizpe, Coah.- El candidato del Distrito 12, Chema Morales, acudió este domingo a emitir su voto acompañado de su esposa Ana Lucía Cavazos y de su familia, reafirmando su compromiso con la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia.

      La votación se realizó alrededor de las 11:00 de la mañana en la colonia Centro de Ramos Arizpe, en un ambiente de tranquilidad y orden. Durante su mensaje, Chema Morales destacó que en Coahuila se vive una jornada electoral segura y en paz, como ha caracterizado históricamente a la región.

      "Estamos cumpliendo con nuestro deber cívico, contentos de participar en esta gran fiesta democrática. Invitamos a toda la ciudadanía a salir a votar y ejercer libremente su derecho", expresó.

       

      Asimismo, señaló que las más de 280 casillas del Distrito 12 se encontraban instaladas y operando desde temprana hora, lo que calificó como una buena noticia para la participación ciudadana. Finalmente, reiteró que lo más importante de esta jornada es respetar la voluntad de las y los coahuilenses expresada en las urnas.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados