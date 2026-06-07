Fuga de gas provoca incendio en casa de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, Coahuila. - Un incendio registrado durante la madrugada de este sábado en una vivienda de la colonia La Palma movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes lograron controlar la emergencia y evitar que el fuego se propagara al resto del inmueble.

El reporte fue atendido alrededor de las 2:30 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Fray Servando. Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia localizaron un incendio activo en el patio trasero de la vivienda, además de un tanque de gas que presentaba flama, situación que representaba un riesgo considerable para los habitantes y viviendas aledañas.

Debido a las condiciones del lugar y a la dificultad para acceder al cilindro, los elementos realizaron maniobras de combate al fuego a través del área de la cocina, logrando finalmente controlar el siniestro y cerrar la válvula del tanque de gas.

De acuerdo con los primeros peritajes, la causa probable del incendio fue una fuga de gas en el cilindro, la cual alcanzó el piloto del boiler y provocó la ignición.

El fuego ocasionó daños materiales en el patio trasero, afectaciones a la estructura de la cocina y daños en diversos electrodomésticos ubicados en esa área de la vivienda.

Las autoridades informaron que la situación quedó completamente controlada y sin riesgo para la población. No se reportaron personas lesionadas, únicamente pérdidas materiales.