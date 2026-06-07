Retraso en votación: largas filas en casilla electoral de Saltillo

SALTILLO, Coahuila.-La apertura retrasada de una casilla electoral ubicada en la Escuela Primaria Alfonso Reyes ocasionó extensas filas y molestias entre los ciudadanos que acudieron a emitir su voto durante la mañana de este domingo.

Desde antes de las 8:00 horas, numerosos electores comenzaron a concentrarse en el plantel educativo con la intención de participar de manera temprana en el proceso electoral.

Sin embargo, la recepción de votos inició varias horas después de lo previsto, lo que provocó que algunos ciudadanos permanecieran en espera hasta después de las 10:00 de la mañana para ejercer su derecho.

De acuerdo con información proporcionada por personal electoral, la mesa receptora no pudo instalarse en el horario establecido debido a la ausencia de parte de los funcionarios previamente designados para operar la casilla.

Ante esta situación, representantes del Instituto Nacional Electoral tuvieron que recurrir a ciudadanos presentes en el lugar para cubrir las vacantes necesarias y completar la integración de la mesa directiva. La falta de dos escrutadores impidió que la casilla comenzara operaciones oportunamente.

La casilla finalmente quedó instalada alrededor de las 9:20 horas, momento en que comenzó la atención a los votantes que ya aguardaban en fila desde hacía varias horas.

El retraso generó inconformidad entre algunos asistentes, quienes señalaron que llegaron con anticipación para evitar contratiempos, pero terminaron enfrentando prolongados tiempos de espera. Pese a ello, los ciudadanos permanecieron en el sitio para participar en la jornada electoral.