Persisten tiraderos clandestinos en Nava pese a advertencias del alcalde

Nava, Coah.- A pesar de las advertencias y multas anunciadas por el alcalde Iván Ochoa Rodríguez, habitantes denunciaron que los tiraderos clandestinos de basura continúan proliferando en distintos puntos del municipio sin que se observe una solución efectiva.

Entre las zonas más afectadas se encuentran el camino de la colonia Bosques hacia la colonia Encino, así como un terreno en la vía rumbo a Gutiérrez, donde ciudadanos aseguran que constantemente se depositan desechos sin control, lo que evidencia la falta de vigilancia.

¿Qué acciones se están tomando contra la basura?

De igual forma, señalaron el deterioro del callejón que cruza la carretera 57, frente a la plaza del Valle, el cual, además de estar sucio, presenta baches y abandono, pese a ser una vía transitada diariamente por vecinos del sector.

Reacciones de los ciudadanos ante la situación

Ante esta situación, los ciudadanos exigieron al alcalde que se cumpla con las sanciones anunciadas y no queden solo en amenazas, además de reforzar la vigilancia y aplicar acciones contundentes para frenar esta problemática que afecta la imagen y la salud pública del municipio.