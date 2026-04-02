Critican obra municipal en Allende; piden atender necesidades urgentes

Allende, Coah.- El arranque de una nueva obra municipal, encabezada por el alcalde Ricardo Treviño Guevara, generó críticas entre ciudadanos, quienes señalaron que existen necesidades prioritarias que no han sido atendidas en la localidad.

De acuerdo con los señalamientos, persisten problemáticas como deficiencias en servicios básicos, condiciones del agua potable, falta de pavimentación y presencia de baches en diversas vialidades, así como reportes de robos en viviendas.

Críticas a la obra municipal

Asimismo, se cuestionó la construcción de un arco de bienvenida, al considerar que este tipo de proyectos priorizan la imagen urbana por encima de resolver necesidades urgentes de la población.

Demandas de transparencia

También se mencionó la falta de información sobre el proceso de asignación de la obra y la empresa encargada de su ejecución, por lo que se pidió mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.