Creen que está embrujada Desata mujer caos

MONCLOVA, COAH.- La mañana de jueves, vecinos de la colonia Mirador Guadalupe de Monclova vivieron momentos de nerviosismo y confusión, luego que un reporte de incendio movilizó a bomberos y policías municipales, solo para descubrir que no había fuego, pero sí destrozos y vidrios rotos en una vivienda así como 'trabajos' de brujería.

El esposo de la protagonista, Mario Alberto Barrera, aseguró que su mujer, Juanita Elizabeth González, estaba "embrujada" y que incluso su propia hermana le habría hecho un "trabajo" para provocar la crisis. Según él, la mujer actuaba "como poseída", corriendo de un lado a otro del inmueble mientras rompía muebles y trastes, generando alarma entre los vecinos.

Acciones de la autoridad

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal acudieron al sitio y constataron que no había llamas activas, únicamente daños materiales dentro de la vivienda marcada con el número 807. Para evitar que Juanita se lastimara o continuara causando destrozos, fue asegurada y trasladada a las celdas de Seguridad Pública Municipal, donde permanecerá hasta que el juez determine su situación y, probablemente, ordene una valoración psicológica.

Reacciones de la comunidad

Mientras tanto, familiares y vecinos comentaban entre incredulidad y sarcasmo sobre la versión del esposo, quien aseguró que la crisis no tenía nada que ver con drogas ni alcohol, sino con un "embrujo" realizado por la hermana de la mujer, quien según él, también había 'trabajado' a la madre de ambas. Las autoridades, por su parte, tomaron nota del testimonio sin avalar la existencia de fuerzas sobrenaturales.

Así, lo que comenzó como un reporte de incendio terminó como un curioso episodio de destrozos domésticos y supuestos hechizos familiares, dejando a la comunidad preguntándose si era cuestión de embrujo, crisis emocional o simplemente un martes más fuera de lo común.