En la Loma Linda 'Arremanga' troca y escapa

MONCLOVA, COAH.- El exceso de velocidad volvió a causar problemas en la colonia Loma Linda, donde un conductor perdió el control de su camioneta y terminó impactando violentamente contra un vehículo estacionado, para después huir del lugar sin asumir responsabilidad.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:30 horas de este jueves, cuando una camioneta Chevrolet azul avanzaba a gran velocidad sobre la calle 18 con dirección al sur, ignorando límites de velocidad y condiciones básicas de seguridad vial.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Al llegar al cruce con Maclovio Herrera, el conductor perdió el control del volante y se proyectó hacia la derecha, impactando la parte trasera de una Ford Ranger roja que se encontraba correctamente estacionada. El choque provocó daños considerables en la caja y el costado del vehículo afectado, causando molestia entre vecinos de la zona.

El presunto responsable decidió acelerar y abandonar el lugar antes del arribo de las autoridades de peritaje. Minutos después, elementos del departamento de Control de Accidentes se presentaron en la escena para levantar el peritaje correspondiente, recabar testimonios, fotografías y datos necesarios para la investigación.

Acciones de la autoridad

El propietario de la camioneta dañada relató cómo ocurrió el impacto y la posterior fuga del conductor, cuya identidad sigue siendo desconocida. Las autoridades informaron que intensificarán los patrullajes y revisarán cámaras de vigilancia para tratar de ubicar al responsable.

Finalmente, recomendaron a la víctima presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, con el fin de que se proceda legalmente contra quien ocasionó los daños materiales.