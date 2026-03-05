Incendio en vivienda de Los Parques moviliza a Bomberos en Allende

Allende, Coah.— Un incendio registrado la tarde de este miércoles en una vivienda de la colonia Los Parques movilizó a elementos del cuerpo de Bomberos, luego de que el siniestro fuera reportado alrededor de las 14:10 horas por vecinos del sector.

El fuego se originó en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Álamos y Central, donde las llamas comenzaron a propagarse rápidamente al interior de la vivienda. Elementos de Bomberos acudieron al lugar para combatir el incendio y evitar que se extendiera a otras áreas del inmueble o a viviendas cercanas.

¿Cómo ocurrió el incendio?

Durante las maniobras, los rescatistas lograron sofocar el fuego tras varios minutos de trabajo; sin embargo, dos cuartos del domicilio resultaron afectados por las llamas y el humo. Posteriormente realizaron labores de enfriamiento para eliminar cualquier riesgo de que el siniestro se reavivara.

Atención a la afectada

La propietaria del inmueble, Karla Martínez de León, de 41 años, presentó una crisis emocional al presenciar el incidente, por lo que fue atendida por paramédicos en el lugar. Afortunadamente, no fue necesario su traslado a un hospital y su estado de salud fue reportado como estable.