Bomberos Evitan Tragedia en Nava: Fuego Consume Cuarto de Herramientas

NAVA, COAH. – Elementos del Departamento de Bomberos y Protección Civil respondieron de inmediato a un reporte de incendio en un domicilio ubicado sobre la calle General Farías, donde lograron sofocar las llamas y evitar que se propagaran a viviendas aledañas.
El siniestro se originó la tarde de este martes, cuando una pequeña fogata se salió de control y alcanzó un cuarto de herramientas en la vivienda del señor Ezequiel Téllez, el cual fue consumido en su totalidad por el fuego.
De acuerdo con el reporte, la rápida propagación del incendio generó una densa columna de humo que alertó a los vecinos. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, sólo daños materiales.
Las autoridades hicieron un llamado a la población para extremar precauciones con el uso de fuego al aire libre, ya que incluso una chispa puede desencadenar emergencias de gran magnitud.