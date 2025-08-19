Bomberos Evitan Tragedia en Nava: Fuego Consume Cuarto de Herramientas

NAVA, COAH. – Elementos del Departamento de Bomberos y Protección Civil respondieron de inmediato a un reporte de incendio en un domicilio ubicado sobre la calle General Farías, donde lograron sofocar las llamas y evitar que se propagaran a viviendas aledañas.

El siniestro se originó la tarde de este martes, cuando una pequeña fogata se salió de control y alcanzó un cuarto de herramientas en la vivienda del señor Ezequiel Téllez , el cual fue consumido en su totalidad por el fuego.

De acuerdo con el reporte, la rápida propagación del incendio generó una densa columna de humo que alertó a los vecinos. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, sólo daños materiales.