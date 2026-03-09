Controlan incendio de pastizal a la orilla de la carretera 29 en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. — Elementos de Bomberos y Protección Civil atendieron el reporte de un incendio de pastizal registrado a la orilla de la carretera estatal 29, a la altura de la entrada a la Congregación El Remolino, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Acciones de la autoridad

El siniestro fue controlado por el personal, quienes trabajaron en la zona para evitar que el fuego se extendiera hacia áreas cercanas y representara un mayor riesgo para los automovilistas que circulaban por esta vía, así como para los predios aledaños.

Prevención de incendios

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar tirar colillas de cigarro en carreteras y zonas con vegetación seca, ya que este tipo de acciones puede provocar incendios que ponen en peligro el entorno natural y la seguridad de las personas.