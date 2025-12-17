Cumplirán el sueño de Mirna: viajará a la playa gracias a la solidaridad ciudadana

Monclova, Coahuila.– El sueño de Mirna Armandina García Franco, paciente con cáncer, está por convertirse en realidad. La fundación Manos que Ayudan, encabezada por Pedro Magaña, confirmó que este jueves se realizará el viaje a la playa de Cancún, como resultado del apoyo solidario de la comunidad.

La fundación organiza un bingo con causa

Luego del éxito del bingo con causa realizado el pasado martes, el cual registró un lleno total en el salón, se logró reunir los recursos necesarios para concretar este anhelo que Mirna compartía con su nieta, recientemente fallecida.

Pedro Magaña informó que siete personas integran el grupo que realizará el viaje. Entre ellos se encuentran Mirna, quien viajará con un acompañante; Perla, quien también enfrenta un proceso de cáncer; Efrén, otro paciente oncológico que irá acompañado de su madre; así como el propio Pedro Magaña y su esposa, quienes brindarán acompañamiento durante el trayecto.

Agradecimientos y compromiso de la fundación

El presidente de la fundación agradeció profundamente a todas las personas que colaboraron, destacando que la respuesta ciudadana superó las expectativas y permitió no solo cumplir el sueño de Mirna, sino también brindar un momento de esperanza y descanso a otras personas que enfrentan la misma enfermedad.

La fundación Manos que Ayudan reiteró su compromiso de seguir trabajando por quienes más lo necesitan, demostrando que la solidaridad puede transformar historias marcadas por la adversidad.