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Coahuila

Brigada médica gratuita beneficia a familias en Nava

Servicios de salud integral y apoyo emocional atraen a decenas de ciudadanos.

Por Alberto Ibarra Riojas - 19 marzo, 2026 - 03:36 p.m.
Brigada médica gratuita beneficia a familias en Nava
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      Nava, Coah. — Desde temprana hora, ciudadanos acudieron al Auditorio Municipal para aprovechar una brigada médica gratuita que se desarrolla de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, registrando una buena participación conforme avanza la jornada.

      La brigada médica en Nava ofrece servicios de medicina interna, odontología y dermatología.

      Durante la actividad se ofrecen servicios de medicina interna, odontología y dermatología, además de contar con un módulo de vacunación, lo que permite a las familias recibir atención integral en un mismo lugar.

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      Estudiantes de medicina apoyan en la atención médica durante la jornada de salud en Nava.

      La atención es brindada tanto por profesionales como por estudiantes de medicina, quienes apoyan en las distintas áreas, facilitando el acceso a servicios básicos de salud para la comunidad.

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      La salud emocional es prioritaria en la brigada médica, brindando orientación a quienes lo necesiten.

      Además de la atención física, se incluye orientación en salud emocional, un tema que ha cobrado relevancia entre la población, por lo que se invita a quienes lo necesiten a acercarse y recibir apoyo.

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