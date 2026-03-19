En Sabinas Detienen a un individuo y decomisan sustancias ilícitas en 2 cateos

SABINAS, COAH.- Cumpliendo con las estrategias de seguridad instruidas por el Fiscal General del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, llevó a cabo dos cateos el primero en la colonia Centenario durante la noche del miércoles y, otro más en la colonia Arboleadas.

Estas acciones se realizan con el respaldo de corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno, formando parte de un operativo permanente contra la delincuencia en la región.

El delegado regional de la Fiscalía, licenciado Diego Garduño Guzmán, confirmó sobre estas acciones realizadas en bien de la seguridad y el orden en esta cuenca.

La noche del miércoles alrededor de las 23:00 horas en un domicilio ubicado en la colonia Centenario de esta ciudad, se logró la detención de un hombre presuntamente vinculado con actividades ilícitas, además del aseguramiento de diversas cantidades de narcóticos.

Detalles del operativo

Posteriormente, sobre la calle Carlos Blanco y la Avenida Nogalar, las autoridades localizaron y aseguraron una unidad con reporte de robo. Este hallazgo refuerza la estrategia de combate a delitos patrimoniales y evidencia la coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad que participaron en el operativo.

De acuerdo con la información proporcionada por la Delegación Carbonífera, a la fecha, se han realizado 32 cateos en la región, todos encabezados por el delegado Diego Garduño Guzmán.

Estos operativos han permitido la detención de personas relacionadas con hechos delictivos y el decomiso de bienes ilícitos, fortaleciendo la seguridad en las comunidades.

Compromiso con la seguridad

Las autoridades reiteraron que continuarán con estas acciones de manera constante, en cumplimiento de las instrucciones del Fiscal General del Estado.

El objetivo es garantizar la tranquilidad de los habitantes de la Carbonífera y mantener un frente firme contra la delincuencia organizada y los delitos de alto impacto.