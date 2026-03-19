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Coahuila

Colorido desfile de primavera llena de alegría las calles de Nava

Niñas y niños celebran con disfraces, baile y convivencia comunitaria.

Por Alberto Ibarra Riojas - 19 marzo, 2026 - 03:21 p.m.
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      Nava, Coah. — Con disfraces llenos de color y creatividad, niñas y niños del Jardín de Niños Cuauhtémoc participaron en su tradicional desfile de primavera, recorriendo las calles entre sonrisas y un ambiente festivo que contagió a quienes presenciaron la actividad.

      El desfile de primavera reunió a familias y vecinos

      Familias y vecinos se sumaron al recorrido, disfrutando del entusiasmo de los pequeños, quienes representaron elementos de la temporada primaveral, fortaleciendo la convivencia y las tradiciones escolares en la comunidad.

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      Actividades recreativas para los estudiantes

      Al finalizar, los estudiantes participaron en una dinámica de Zumba Kids, donde la música y el baile fueron protagonistas, cerrando así una jornada recreativa que dejó momentos de alegría entre los asistentes.

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