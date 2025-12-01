Contactanos

Coahuila

Cabalgata de San Andrés reúne a familias y celebra la tradición

La comunidad de Nava, Coah., se une en una cabalgata durante las Fiestas de San Andrés 2025, destacando la importancia de preservar sus raíces y costumbres.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 01 diciembre, 2025 - 04:16 p.m.
Nava, Coah.– La cabalgata realizada en el marco de las Fiestas de San Andrés 2025 reunió a decenas de familias y cabalgantes que mantuvieron vivo el espíritu festivo, recorriendo las calles con entusiasmo y reafirmando el valor de esta tradición local.

El contingente avanzó entre música, convivencia y un ambiente familiar, donde participaron personas de todas las edades que destacaron la importancia de preservar las costumbres que identifican y unen a la comunidad.

La cabalgata reafirma la tradición en la comunidad

Los asistentes agradecieron la amplia participación y coincidieron en que actividades como esta fortalecen el sentido de pertenencia, además de recordar las raíces que caracterizan a esta celebración.

