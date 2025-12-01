Jóvenes no aceptan reclutamiento militar pese a sueldos de 4 mil pesos semanales

Pese al salario competitivo y las prestaciones que se ofrecen, en Monclova se batalla para que los jóvenes acepten integrarse a las filas del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, debido a que la población es altamente arraigada a su tierra y a sus familias.

¿Qué ocurrió?

Actualmente, elementos de ambas corporaciones se encuentran instalados en la plaza principal de la ciudad realizando labores de reclutamiento, donde buscan cubrir alrededor de 250 vacantes para la Guardia Nacional en todo Coahuila y 50 espacios para el 105 Batallón de Infantería.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de 18 a 29 años de edad. Para la Guardia Nacional se reciben hombres y mujeres, mientras que para el 105 Batallón el ingreso es exclusivamente para hombres.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Como incentivo, se ofrece un salario aproximado de 4 mil pesos semanales, además de todas las prestaciones de ley, servicio médico, estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo dentro de las fuerzas armadas.

Aun así, los reclutadores señalaron que el principal obstáculo continúa siendo el fuerte arraigo de la gente a la región, ya que muchos jóvenes no están dispuestos a dejar la ciudad para cumplir con el servicio en otros puntos del estado o del país.

El módulo de reclutamiento permanecerá en la plaza principal de Monclova, donde se brinda información completa sobre requisitos y el proceso de ingreso.