Gobernador Manolo Jiménez coloca primera piedra del hospital Muzquiseki en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con la presencia del gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez y representantes del Concilio de la Tribu Kikapoo, se llevó a cabo la colocación de la primera piedra del Hospital Muzquiseki en esta ciudad.

Esta obra, impulsada por la comunidad Kikapoo, busca fortalecer el sistema de salud en la Región Carbonífera y brindar atención médica de calidad a los habitantes de Múzquiz y municipios vecinos.

¿Qué ocurrió?

Durante su intervención, el mandatario estatal destacó el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno y la comunidad indígena, subrayando que este 2025 ha sido un año de grandes avances para el Pueblo Mágico.

"Esta inversión es de gran magnitud y viene a complementar las atenciones médicas en la región. El hospital Muzquiseki estará al nivel de los mejores nosocomios del país y del extranjero", afirmó Jiménez Salinas, agradeciendo el compromiso del Concilio Kikapoo.

Por su parte, la alcaldesa Laura Jiménez calificó el acto como un momento histórico para Múzquiz. "Este hospital representa unión, solidaridad y un profundo compromiso con la salud de nuestra gente. Hoy sembramos futuro y dignidad en esta tierra de raíces fuertes y espíritu incansable", expresó, reconociendo la visión de la tribu Kikapoo como pieza clave en este proyecto.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Esteban Salazar, representante de la etnia Kikapoo en México, resaltó que el hospital beneficiará a toda la comunidad sin distinción. "No se trata de culturas o nombres, sino de ayudar a todos. Esta obra es para la tribu, para Múzquiz, para la Región Carbonífera y para todo Coahuila", señaló, reiterando el compromiso de seguir trabajando de la mano con los gobiernos federal, estatal y municipal.

Finalmente, el secretario de Salud del estado, Eliud Aguirre Vázquez, reconoció el esfuerzo de la tribu por su participación activa en el desarrollo integral de las familias de Múzquiz.

Añadió que este proyecto se alinea con el programa de Salud Popular, que ha permitido ampliar la cobertura médica en Coahuila, rehabilitar hospitales y centros de salud, e implementar la Telemedicina, beneficiando ya a más de 30 mil coahuilenses.

El hospital se construirá en una superficie de 55 mil 936 metros cuadrados, el área del nosocomio se habilitará en una superficie de 5 mil 214 metros cuadrados y el área total del modelo hospitalario en 5 mil 214 metros cuadrados.

Los servicios que brindará: contará con 20 habitaciones para hospitalización que incluye una habitación aislada, dos salas de quirófano con área de recuperación, una sala de toco cirugía con área de tocología y área de recuperación, cuneros y atención al recién nacido, cuatro consultorios de urgencias, triage y una sala shock trauma, 12 consultorios de medicina especializada.

Además tendrá 8 cubículos de hemodiálisis, área de radiología con tecnología de vanguardia: TAC de 128 cortes / rayos "X" Digital / mastógrafo / ultrasonidos de especialidad / Ris&Pac´s para expedientes electrónico / arco en "C", laboratorio de análisis clínico totalmente automatizado, una ambulancia tipo II equipada para atención de urgencias médicas y traslados, farmacia / mortuorio / administración y servicios generales.

Estuvieron además presentes en dicho evento, por parte del 14 Regimiento de Caballería en Múzquiz, el Capitán Primero Omar Alejandro González Suárez; el presidente del Concilio de la Tribu Kikapoo, Estabio Elizondo; Arturo Garza, miembro del Concilio de la Tribu; el subsecretario de gobierno de la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández y el coordinador regional de MEJORA, Federico Quintanilla Riojas.