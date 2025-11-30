Pablo González informa sobre 4 mil 700 trámites de derechos vehiculares en el Buen Fin

Cerca de 4 mil 700 ciudadanos se vieron beneficiados con el programa del Buen Fin de la Administración Local en la región Centro, que ofreció descuentos en trámites vehiculares y diversos servicios estatales, el cual concluyó este domingo con una respuesta mayor a la prevista por las autoridades.

El Gobierno del Estado aplicó descuentos en el pago de derechos de control vehicular, en licencias de conducir, actas y el Impuesto Sobre Nómina (ISN) para pequeños y medianos empresarios.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Pablo González, administrador local de Recaudación de Rentas, informó que del 13 al 30 de noviembre se atendió a todos los contribuyentes que acudieron a regularizarse, con una buena respuesta.

Todavía el día de ayer que fue el último día se tuvo una buena afluencia en las oficinas de recaudación de la gente que buscó aprovechar los descuentos, que se otorgaron durante la campaña.

El administrador local mencionó que tan sólo en los días del Buen Fin, realizaron 4 mil 700 trámites de pago de derechos de control vehicular, lo que demuestra la confianza de la gente.

"Hubo mucha respuesta y eso es importante para continuar con el tema de seguridad, en Coahuila estamos blindados, la gente sabe que eso va a invertirse en obra pública y otros rubros, es la forma en que trabaja un gobierno".

¿Qué se espera para el cierre del año?

Hasta el momento no se tiene información de que los descuentos se vayan a extender o se lance una nueva campaña en el mes de diciembre, aunque reconoció que este mes, por el pago de ahorros y aguinaldos en las empresas, mucha gente aprovecha para ponerse al corriente.

Pablo González indicó que prevé cerrar el año con un 64 por ciento de cumplimiento de los cerca de 120 mil vehículos registrados en el padrón, una mejora respecto al 50 por ciento alcanzado en años anteriores.