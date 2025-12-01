Impactan a adulto mayor y responsable se da a la fuga.

Un empleado de la empresa DeAcero resultó herido luego de verse involucrado en un choque por alcance registrado sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a pocos metros del complejo industrial. El responsable del accidente huyó del lugar sin detener la marcha.

El afectado fue identificado como Antonio Juárez Herrera, de 61 años y habitante de la colonia Valle del Oriente. El hombre se desplazaba de norte a sur hacia su hogar cuando una camioneta lo impactó por la parte trasera, provocando que perdiera el control de su vehículo.

¿Qué ocurrió?

Paramédicos de la Central de Bomberos acudieron para brindarle los primeros auxilios. Tras revisarlo, confirmaron que presentaba un traumatismo craneoencefálico leve. Sin embargo, gracias al uso del cinturón de seguridad, sus lesiones no representaron un riesgo mayor.

Juárez Herrera fue llevado al Hospital Muguerza para recibir atención médica. En tanto, oficiales de la Policía Municipal elaboraron el informe correspondiente, comenzando con la búsqueda del conductor que se dio a la fuga.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades locales están llevando a cabo una investigación para localizar al responsable del accidente. Se espera que las cámaras de seguridad en la zona puedan proporcionar información clave para identificar al conductor que huyó.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Este accidente resalta la importancia de la seguridad vial y el uso del cinturón de seguridad, que en este caso ayudó a evitar lesiones más graves para el afectado. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que respeten las normas de tránsito y eviten situaciones que pongan en riesgo la vida de otros.