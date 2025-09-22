Nava celebra la identidad mexicana con el Festival Nacional Sembrando Tradiciones 2025

Nava, Coah. – Con música, color y tradición, el centro histórico de Nava se convirtió en el escenario del Festival Nacional Sembrando Tradiciones 2025, una velada que reunió a cientos de familias en un ambiente de orgullo cultural y sentido de pertenencia.

La presentación principal estuvo a cargo de la Compañía Folklórica Magisterial de Hidalgo, que ofreció un repertorio vibrante de bailables representativos de diversas regiones del país, acompañados por músicos en vivo. El público disfrutó la riqueza dancística y musical de estados como Hidalgo, Michoacán, Quintana Roo, Oaxaca y Veracruz.

El programa incluyó piezas tradicionales como Matlachines de Xantolo, Huapango Tradicional, Mazatlán, El Sauce y la Paloma, Jucheti Consuelito, Sandunga, La Bruja, La Bamba y México en la Piel, que provocaron ovaciones y crearon un ambiente de alegría y unión familiar.

Con la participación de más de 40 artistas en escena, el festival se consolidó como un espacio de reafirmación de la identidad mexicana y formó parte de los festejos por el 215 aniversario del inicio de la Independencia.