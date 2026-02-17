Pequeños jinetes llenan de tradición y alegría la colonia Bosque en Nava

Nava, Coah.— Entre risas, sombreros y pequeños caballos, la colonia Bosque se llenó de color y entusiasmo con la realización de la Cabalgata Infantil de Educación Inicial, donde decenas de niñas y niños participaron acompañados de sus familias en una actividad que reafirma las tradiciones de la región.

Desde temprana hora, madres y padres de familia apoyaron en la organización, preparación de atuendos y acompañamiento durante el recorrido, lo que convirtió la jornada en un espacio de sana convivencia y fortalecimiento del tejido social. La actividad permitió que los más pequeños vivieran de cerca una de las costumbres más arraigadas en la comunidad.

Durante el evento se pudo observar el entusiasmo de las y los participantes, quienes, entre aplausos y sonrisas, recorrieron las calles promoviendo valores como el compañerismo, el respeto y el amor por sus raíces. Este tipo de encuentros refuerzan la identidad local y fomentan la participación activa de las familias en la formación cultural de la niñez.