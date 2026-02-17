Contactanos
Coahuila

Pequeños jinetes llenan de tradición y alegría la colonia Bosque en Nava

La Cabalgata Infantil de Educación Inicial reunió a decenas de niñas y niños junto a sus familias en una jornada de convivencia y orgullo regional.

Por Alberto Ibarra Riojas - 17 febrero, 2026 - 05:00 p.m.
Pequeños jinetes llenan de tradición y alegría la colonia Bosque en Nava
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Nava, Coah.— Entre risas, sombreros y pequeños caballos, la colonia Bosque se llenó de color y entusiasmo con la realización de la Cabalgata Infantil de Educación Inicial, donde decenas de niñas y niños participaron acompañados de sus familias en una actividad que reafirma las tradiciones de la región.

      Desde temprana hora, madres y padres de familia apoyaron en la organización, preparación de atuendos y acompañamiento durante el recorrido, lo que convirtió la jornada en un espacio de sana convivencia y fortalecimiento del tejido social. La actividad permitió que los más pequeños vivieran de cerca una de las costumbres más arraigadas en la comunidad.

      Placeholder

      La Cabalgata Infantil en Nava reunió a decenas de familias en una celebración de tradiciones locales.

      Durante el evento se pudo observar el entusiasmo de las y los participantes, quienes, entre aplausos y sonrisas, recorrieron las calles promoviendo valores como el compañerismo, el respeto y el amor por sus raíces. Este tipo de encuentros refuerzan la identidad local y fomentan la participación activa de las familias en la formación cultural de la niñez.

      Placeholder

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados