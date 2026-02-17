Diego Garduño lidera investigación de menor embarazada en San Juan de Sabinas

La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, informó que se integra una carpeta de investigación por el delito de violación en agravio de una niña de 11 años de edad, quien quedó en estado de gravidez tras ser víctima de este hecho en el municipio de San Juan de Sabinas.

Cabe señalar, la menor fue atendida en un nosocomio de la Región Carbonífera, donde se confirmó su estado de salud por parte de las autoridades de salud.

El licenciado Diego Garduño Guzmán, entrevistado al respecto, señaló que a partir del primer reporte se ejecutaron las primeras acciones de investigación, con el objetivo de conocer las circunstancias en que ocurrieron los hechos, deslindar responsabilidades y dar puntual seguimiento a la carpeta que se integra.

Subrayó que, por tratarse de una víctima menor de edad, sus datos personales se mantienen bajo reserva y las diligencias se realizan de manera oficiosa.

Asimismo, Garduño Guzmán destacó que, por instrucciones del Fiscal General, maestro Federico Fernández, se han llevado a cabo los primeros actos de investigación para brindar certeza jurídica tanto a la menor como a su familia.

La Fiscalía ha practicado diversos peritajes y mantiene abierta la carpeta de investigación, con la expectativa de dar continuidad en las próximas horas.

Respecto al estado de salud de la niña, se informó que es estable y que cuenta con algunas semanas de embarazo. Por ello, se le brinda atención médica y psicológica especializada, con el fin de garantizar su bienestar integral y acompañarla en este proceso.

Finalmente, el funcionario resaltó la intervención del Centro de Atención a la Mujer (CAM) y de la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), instituciones que han asumido un papel activo en el acompañamiento de la víctima.

Además de la atención legal y psicológica, se le ha proporcionado un lugar seguro para salvaguardar su integridad.

Sobre un mandamiento judicial solicitado al Juez de Control de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, mencionó que, más adelante, brindarán información al respecto, a fin de no entorpecer las investigaciones.