Cae árbol en calle de Nava y vecinos critican falta de prevención

NAVA, COAH. – La calle ubicada entre Padre de las Casas y Rayón permanecerá cerrada temporalmente luego de la caída de un árbol , provocada por las lluvias recientes. Aunque elementos de Bomberos y Protección Civil trabajan en el retiro de escombros, vecinos criticaron la falta de mantenimiento preventivo en áreas públicas, lo que, aseguran, evidencia la escasa capacidad de respuesta por parte de las autoridades municipales.

Ciudadanos señalaron que este no es un caso aislado: otros árboles han sido derribados en ocasiones anteriores por condiciones climáticas adversas. Aseguran que nunca se realizan labores de poda ni supervisión para evitar riesgos.

Además, calificaron como insuficientes las recomendaciones oficiales como "manejar con precaución" o "no tirar basura", ya que la realidad de las calles deterioradas , con baches , alumbrado deficiente y problemas de drenaje , requiere acciones concretas, no solo llamados preventivos.