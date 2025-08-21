Crece descontento en Zaragoza por ineficiencia del gobierno municipal

ZARAGOZA, COAH. – Habitantes del municipio han expresado su creciente molestia ante la administración del alcalde Evelio Vara Rivera , a quien acusan de ineficiencia y falta de resultados tangibles. Las críticas ciudadanas se suman a una percepción negativa que también afecta a otros municipios de la región, como Nava y Allende .

Mientras la autoridad local intenta desmentir señalamientos a través de comunicados y redes sociales, los vecinos aseguran que los problemas reales continúan sin atención. Entre las principales quejas se encuentran: calles llenas de baches , servicio de recolección de basura irregular , alumbrado público deficiente y la evidente falta de inversión en infraestructura educativa y deportiva .

Los ciudadanos perciben un patrón común con Nava y Allende: abandono , corrupción , mal manejo de recursos y obras inconclusas que impactan directamente en su calidad de vida .