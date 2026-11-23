Integrantes del Colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos en la Región Centro de Coahuila iniciaron trámites ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para obtener permisos de ingreso a cuatro predios del ejido Sardinas, en Nadadores, donde presumen existen hallazgos positivos, informó su presidenta, Nancy Elizabeth Ramón Hernández.

Tras concluir una jornada de búsqueda la semana pasada en la región, el grupo se trasladó a dicha comunidad ejidal, donde identificaron cuatro puntos de interés que requieren autorización de las fuerzas armadas para ser inspeccionados.

"En ese ejido hay cuatro predios donde puede haber positivos, pero como ahorita todavía está por la Sedena, andamos sacando los permisos para poder entrar a hacer la búsqueda", explicó Ramón Hernández, quien estimó que los trabajos de campo en esos terrenos arrancarán entre enero y febrero.

Balance de diligencias

Respecto a las acciones realizadas la semana pasada en la Región Centro, la representante señaló que el único hallazgo registrado en uno de los predios revisados fue la localización de alrededor de 50 balas, sin detectarse otro tipo de indicios.

Precisó que durante lo que resta del año el colectivo no tiene programadas más intervenciones en campo en la zona, por lo que será hasta inicios del próximo año cuando reanuden sus actividades operativas en los puntos pendientes.

Encuentro nacional en Tamaulipas

Por otra parte, Ramón Hernández adelantó que esta semana viajarán a Tamaulipas para asistir el viernes a una reunión convocada por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

El encuentro congregará a colectivos de todo el país y a autoridades de fiscalías con el propósito de sostener un diálogo enfocado en la región norte y dar seguimiento a las estrategias coordinadas en materia de búsqueda.