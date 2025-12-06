Crece molestia en Allende por nuevos robos y falta de resultados

Allende, Coah.— Habitantes del municipio denunciaron un nuevo caso de robo, luego de que una ciudadana reportara la desaparición de dos anillos de compromiso y unas arracadas de oro. La afectada pidió a la comunidad que, si alguien los ofrece en venta, se comunique con ella, asegurando que no habrá reclamaciones, sólo el interés por recuperar sus pertenencias.

¿Qué ocurrió con los anillos de compromiso robados?

La denuncia se suma a otros reportes recientes en distintos sectores del municipio, donde vecinos aseguran que la incidencia delictiva ha ido en aumento. En redes sociales, habitantes cuestionaron la falta de resultados por parte del alcalde Ricardo Treviño Guevara y de los elementos de la Policía Municipal, señalando que la vigilancia es insuficiente ante los constantes hurtos.

Reacciones de la comunidad ante el aumento de robos

Los vecinos reiteraron su llamado a reforzar los patrullajes y a mejorar los tiempos de respuesta de Seguridad Pública, advirtiendo que la percepción de inseguridad va en aumento. La comunidad solicitó mantenerse alerta, compartir información y apoyar a quienes han sido víctimas para evitar que más familias resulten afectadas.