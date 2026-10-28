PRONNIF alerta sobre consumo de sustancias en Halloween

Los padres de familia podrían enfrentar acciones legales si permiten que sus hijos menores de edad consuman sustancias prohibidas durante las fiestas de Halloween, que se realizarán durante los próximos días.

La subprocuradora de PRONNIF, Martha Herrera, exhortó a los padres para que supervisen las actividades de sus hijos, incluso cuando tienen 16 o 17 años, pues continúan siendo sus tutores y representantes legales.

Explicó que la procuraduría trabajará en coordinación con las corporaciones de Seguridad Pública para atender los casos que se detecten durante los operativos y determinar si existe responsabilidad de los padres.

Herrera Ramírez indicó que el Código Penal tipifica el delito de corrupción de menores, por lo que las autoridades deberán evaluar la participación de los padres, así como establecer si conocían las conductas o estaban de acuerdo con ellas.

Advirtió que permitir que menores de edad consuman sustancias no autorizadas para ellos puede constituir un delito, por lo que cada caso deberá analizarse para determinar si existen elementos para emprender acciones legales.

La subprocuradora reiteró que la responsabilidad de los padres se mantiene durante la adolescencia y que deben evitar que sus hijos se expongan a situaciones que vulneren sus derechos o pongan en riesgo su integridad durante las celebraciones de Halloween.