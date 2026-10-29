Sacrifican perros en panteón Sagrado Corazón por presuntos rituales

MONCLOVA, COAH.- Dos perros muertos y uno más mutilado de una pata a machetazos son los casos que han encendido las alarmas entre los trabajadores del panteón Sagrado Corazón de Jesús, quienes sospechan que los animales podrían estar siendo utilizados en presuntos rituales de brujería.

César Guillermo Rodríguez, trabajador del camposanto, relató que durante mucho tiempo las cuadrillas de jardineros encontraron frascos, fotografías, nombres y otros objetos que algunas personas dejaban en distintos puntos del lugar, sin imaginar que posteriormente comenzarían a localizar perros muertos y gravemente heridos.

Uno de los casos que más indignación ha generado es el de Lobo, un perro que hace aproximadamente 15 días fue encontrado en las orillas del panteón, tendido sobre una lápida y con una de sus patas prácticamente destrozada.

De acuerdo con el testimonio de Rodríguez, el animal habría recibido un machetazo y llevaba varios días lesionado, al grado de que la herida ya presentaba gusanos.

Ante la gravedad de su estado, personal del Centro de Bienestar Animal intervino para brindarle atención veterinaria, logrando salvarle la vida.

Sin embargo, Lobo no sería el único animal afectado. El trabajador recordó que anteriormente encontraron a otro perro ahogado en una pila, rodeado de fotografías y otros objetos que despertaron sospechas entre los empleados sobre la posible realización de rituales en el cementerio.

A estos dos casos se suma un tercer perro que también fue encontrado sin vida, de acuerdo con lo señalado por el trabajador, quien manifestó su preocupación por la seguridad de los animales que suelen refugiarse en el camposanto.

Aunque los empleados sospechan que estos hechos podrían estar relacionados con presuntos rituales de brujería, hasta el momento no cuentan con pruebas que permitan confirmar esa relación ni identificar a los responsables de las agresiones.

TEMEN QUE CONTINÚEN LOS ATAQUES

Rodríguez explicó que varios de los perros que permanecen en el cementerio son animales aparentemente abandonados, a los que los propios trabajadores alimentan y procuran brindarles cuidados.

Destacó también el apoyo del Centro de Bienestar Animal, cuyos integrantes han colaborado con la atención veterinaria, la prevención de garrapatas y la esterilización de algunas hembras para evitar la sobrepoblación.

Ante los hechos, indicó que ya se ha solicitado la presencia de Seguridad Pública. Sin embargo, señaló que algunas personas presuntamente ingresan al camposanto brincando las bardas, lo que dificulta mantener el control de quienes acceden al lugar.

Vigilancia y prevención de rituales

La preocupación aumenta durante esta temporada, cuando se registra un mayor flujo de personas que acuden al cementerio para realizar distintas prácticas y dejan fotografías, frascos y otros objetos que posteriormente son retirados por los jardineros.

Mientras Lobo continuaba recuperándose de las graves lesiones que sufrió, se reforzará la vigilancia para evitar que más animales sean víctimas usados para rituales.