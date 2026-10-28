Cámara Nacional de Comercio de Monclova lanza sorteo anual para incentivar compras

La Cámara Nacional de Comercio de Monclova puso en marcha su vigésimo tercer sorteo anual del comercio, una actividad que busca incentivar las compras a nivel local y apoyar a los establecimientos durante la temporada de fin de año.

Ramón de la Cruz, presidente del sorteo, informó que más de 600 negocios de Monclova, Frontera, Castaños, San Buenaventura, Nadadores y Cuatro Ciénegas participan en esta edición, mediante la entrega gratuita de boletos a los clientes que realicen compras en los establecimientos inscritos.

El premio principal será un automóvil JAC modelo 2026, además de otros nueve premios que incluyen estufas, refrigeradores, lavadoras, bicicletas y pantallas, para un total de 10 artículos.

El organizador detalló que se emitieron 450 mil boletos, de los cuales alrededor de 400 mil ya fueron distribuidos, lo que refleja la respuesta de los comerciantes participantes.

La iniciativa busca reactivar la economía regional ante un panorama de poco dinamismo, por lo que llamó a los consumidores a comprar en los negocios locales y contribuir en el fortalecimiento de la actividad comercial.

El sorteo se realizará el 8 de enero, mientras que el 7 de enero será la fecha límite para depositar los boletos en las urnas.

La Canaco destacó que esta actividad, realizada durante 23 años consecutivos, busca atraer consumidores, estimular las ventas y mantener el consumo en los establecimientos comerciales de la región centro.