Miguel, el peregrino de San Judas Tadeo, y su última fotografía

MONCLOVA, COAH.- Una fotografía se convirtió en el último recuerdo de Miguel Ángel Aguirre, de 70 años, quien perdió la vida mientras caminaba por la ciclovía de la carretera 30, rumbo a la capilla de San Judas Tadeo, en el ejido 8 de Enero.

En la imagen, compartida por sus familiares como una forma de despedirse de él, se observa a don Miguel Ángel mientras caminaba acompañado de sus seres queridos, minutos antes de que sufriera un infarto durante su recorrido.

La fotografía cobra un significado especial para su familia, pues retrata uno de sus últimos momentos con vida, cuando se dirigía a cumplir una manda, una tradición religiosa que formaba parte de su recorrido.

La devoción de Miguel Ángel a San Judas Tadeo

Como se informó, el hombre caminaba hacia la capilla para agradecer y mantener viva su devoción a San Judas Tadeo, cuando comenzó a presentar malestares físicos.

Aunque sus acompañantes intentaron auxiliarlo y solicitaron ayuda, sufrió un infarto fulminante y murió en el lugar.

Últimos momentos de un peregrino

La tragedia ocurrió cuando don Miguel Ángel se encontraba a unos minutos de llegar a su destino.

Su fallecimiento causó consternación entre sus familiares, quienes ahora conservan en esa fotografía el recuerdo de sus últimos pasos rumbo al santuario.

Más allá de la tragedia, la imagen guarda el recuerdo de un hombre que emprendió su camino de la colonia Progreso en Monclova al ejido 8 de Enero, en Frontera, acompañado de sus seres queridos y con la intención de cumplir una tradición de fe que, lamentablemente, se convirtió en su último recorrido.