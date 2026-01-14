Fallece mujer dentro de su vivienda en la Bellavista

SALTILLO, Coahuila. - Una mujer de 44 años fue localizada sin vida en el interior de su casa, ubicada sobre la calle Heroico Colegio Militar, en el tramo previo a Pedro Aranda, dentro de la colonia Bellavista, en Saltillo.

El descubrimiento ocurrió luego de que habitantes del sector notaran su ausencia por cerca de una semana y decidieran contactar a sus familiares para verificar su estado.

Al ingresar al domicilio, los parientes encontraron a la mujer inconsciente y con signos avanzados de descomposición, por lo que solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, efectivos de la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes aseguraron la zona y llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Acciones de la autoridad

En una primera revisión, las autoridades indicaron que el cuerpo no presentaba lesiones visibles, por lo que se maneja como hipótesis inicial un fallecimiento por causas naturales.

No obstante, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, la cual permitirá establecer con precisión el motivo del deceso.

Impacto en la comunidad

El caso sorprendió a propios y extraños ya que la mujer era una vecina conocida en la zona, además algunos vecinos manifestaron no tener sospecha de que algo hubiese ocurrido, simplemente extrañeza ante una semana en la que no habían visto a la mujer.