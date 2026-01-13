Cierre de autopista Monterrey Saltillo por accidente fatal

SALTILLO, COAHUILOA.- La autopista de cuota Monterrey–Saltillo permanece cerrada en los carriles con dirección a Saltillo, debido a un accidente automovilístico registrado a la altura del kilómetro 63, tramo que corresponde a la jurisdicción del estado de Nuevo León.

De acuerdo con la información preliminar, en el percance lamentablemente perdió la vida una persona, lo que obligó a las autoridades a cerrar la circulación para realizar las labores correspondientes de atención, peritaje y retiro de las unidades involucradas.

Ante esta situación, se recomienda a los automovilistas que transitan de Monterrey hacia Saltillo utilizar la carretera libre como vía alterna, a fin de evitar retrasos y congestionamientos.

Acciones de la autoridad

En tanto, se informó que los carriles con dirección a Monterrey, tanto por la autopista de cuota como por la carretera libre, se encuentran abiertos y con circulación normal.

Se exhorta a los conductores a extremar precauciones, atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse informados sobre la reapertura de la vialidad.