Cierre de autopista Monterrey Saltillo por accidente fatal

Un accidente automovilístico en el kilómetro 63 de la autopista Monterrey Saltillo ha dejado una persona fallecida, lo que ha llevado a las autoridades a cerrar la circulación en dirección a Saltillo.

Por Monserrat Rodarte - 13 enero, 2026 - 08:11 p.m.
En el lugar se localizó una persona sin vida, tras el fuerte impacto.

SALTILLO, COAHUILOA.- La autopista de cuota Monterrey–Saltillo permanece cerrada en los carriles con dirección a Saltillo, debido a un accidente automovilístico registrado a la altura del kilómetro 63, tramo que corresponde a la jurisdicción del estado de Nuevo León.

De acuerdo con la información preliminar, en el percance lamentablemente perdió la vida una persona, lo que obligó a las autoridades a cerrar la circulación para realizar las labores correspondientes de atención, peritaje y retiro de las unidades involucradas.

Ante esta situación, se recomienda a los automovilistas que transitan de Monterrey hacia Saltillo utilizar la carretera libre como vía alterna, a fin de evitar retrasos y congestionamientos.

Acciones de la autoridad

En tanto, se informó que los carriles con dirección a Monterrey, tanto por la autopista de cuota como por la carretera libre, se encuentran abiertos y con circulación normal.

Se exhorta a los conductores a extremar precauciones, atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse informados sobre la reapertura de la vialidad.

Fue en cuestión de horas que la vialidad pudo ser reabierta en el tramo hacia Saltillo.

