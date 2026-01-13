Mario Coria Rohell critica propuestas de modificación a la Ley del Trabajo

Las iniciativas que buscan modificar la Ley del Trabajo, con aspectos como el aumento de 30 días de aguinaldo y la ampliación de descansos para los trabajadores, si bien representan un beneficio para el sector laboral, implican un incremento en los costos para las empresas, lo que eventualmente se reflejará en los precios al consumidor.

Mario Coria Rohell, presidente de la COPARMEX, señaló que aunque algunas propuestas tienen un impacto positivo para los trabajadores, no todas resultan viables desde el punto de vista operativo y financiero. Externó que este tipo de medidas suelen trasladarse a un aumento en los precios de bienes y servicios, que impactarán en el bolsillo de la población.

Coria Roell cuestionó que algunas iniciativas que, a su consideración, carecen de utilidad práctica, como la propuesta de otorgar el día libre en el cumpleaños del trabajador y dijo que esta medida resulta complicada de aplicar y no necesariamente genera un beneficio al trabajador. El representante del sector patronal mencionó que es necesario antes de avanzar con estas reformas retomar las mesas de diálogo, en las que participen el sector laboral, el patronal y el gobierno, como ocurrió con la discusión de la jornada laboral de 40 horas. "Así como es muy enriquecedor escuchar al sector laboral, también es importante que se escuche al sector patronal y al gobierno, juntos podemos construir mejores iniciativas que tengan un verdadero beneficio e impacto en la vida de todos".

Finalmente, el presidente de COPARMEX destacó que, aunque el Gobierno Federal sigue impulsando beneficios para los trabajadores, no se han presentado propuestas que incluyan incentivos o apoyos para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que son las principales generadoras de empleo en el país. "A las empresas se les incrementa la carga, pero no hemos visto ninguna propuesta que busque incentivar a las MIPYMES. No hay apoyos ni beneficios que ayuden a balancear las cosas", indicó.