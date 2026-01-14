Ex trabajadores de AHMSA planean plantón en Ciudad de México

Monclova, Coah.- Ante la falta de avances y respuestas por parte del Gobierno federal, ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) analizan realizar un plantón en la Ciudad de México como medida de presión para ser escuchados por las autoridades, informó Julián Torres, ex empleado de la siderúrgica.

Torres explicó que esta acción ya estaba contemplada desde la movilización realizada previamente a Saltillo, donde se acordó que, de no obtener soluciones, el siguiente paso sería trasladarse a la capital del país. Señaló que inicialmente se mantuvieron a la espera de que la Secretaría de Gobernación gestionara una audiencia con la presidenta de México; sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta.

"Vemos que no hay respuesta y así nos van llevando, por eso tomamos la decisión de ir a México a tratar de conseguir atención de manera personal", expresó.

¿Qué declararon los ex trabajadores de AHMSA?

Indicó que la semana pasada no fue posible definir la fecha de la movilización debido a que parte de la mesa directiva se encontraba fuera de la ciudad, pero actualmente ya se encuentran reunidos nuevamente para dialogar y establecer el día en que se llevará a cabo la protesta.

Añadió que los preparativos se encuentran avanzados en un 80 por ciento y que, pese a las dificultades logísticas, mantienen firme la intención de trasladarse a la Ciudad de México, aun sin apoyo institucional.

"Nos vamos a ir a ver cómo le hacemos, porque nadie nos resuelve nada, solo recibimos promesas. La presidenta ya tiene más de un año en el cargo y hemos estado solicitando reuniones, pero hasta ahora no se ha dado ninguna, no nos han tomado en cuenta", afirmó.

Acciones de los ex empleados de AHMSA

Los ex trabajadores de AHMSA mantienen su exigencia de ser atendidos por las autoridades federales, al considerar que la situación laboral y económica que enfrentan continúa sin una solución concreta.