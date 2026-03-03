Contactanos
Coahuila

Camión derriba poste y huye en Nava; regresa horas después para responder por daños

El incidente ocurrió en la colonia Bosques; la aseguradora cubrirá los gastos del percance.

Por Alberto Ibarra Riojas - 03 marzo, 2026 - 10:56 a.m.
      NAVA, COAH. — Un camión de la empresa Harina Miller derribó un poste en la colonia Bosques y posteriormente se dio a la fuga, generando molestia entre vecinos del sector ante el riesgo que representó el incidente.

      Horas más tarde, la unidad regresó al lugar para hacerse responsable de los daños ocasionados. Se informó que será a través de la aseguradora Quálitas que se cubrirán los gastos derivados del percance.

      Acciones de la autoridad

      Autoridades ya habían iniciado su búsqueda tras el reporte inicial; sin embargo, al presentarse nuevamente en el sitio, los responsables acordaron responder por los daños materiales ocasionados en la vía pública.

