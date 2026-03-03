Detienen a "El Picón" tras incidente con policías en Nava

NAVA, COAH. — Un hombre identificado como Carlos N, alias "El Picón", fue detenido en la colonia Manantial, en la cabecera municipal, luego de protagonizar un incidente con elementos de Seguridad Pública mientras se encontraban en funciones.

De acuerdo con la información proporcionada, el individuo habría incurrido en conductas que pusieron en riesgo la integridad de los oficiales, por lo que fue asegurado en el lugar y posteriormente puesto a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento legal.

Acciones de la autoridad

La corporación hizo un llamado a la ciudadanía que pudiera haberse visto afectada a presentar la denuncia formal ante las instancias competentes, a fin de fortalecer las investigaciones.

Compromiso con la seguridad

Asimismo, reiteró su compromiso de mantener el orden y reforzar la seguridad en el municipio.