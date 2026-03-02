Monclova contará con nuevo Centro de Salud Mental para atender trastornos

La construcción del nuevo Centro de Salud Mental en Monclova vendrá a responder a una demanda creciente entre la población, ante la problemática que representan los trastornos mentales en la Región Centro-Desierto, tema que se ha colocado como prioritario dentro de la actual administración estatal y municipal.

El Jefe de la 04 Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, destacó que este proyecto surge como una iniciativa impulsada por el gobernador del estado, en coordinación con su esposa Paola Rodríguez, el titular de la Secretaría de Salud y el programa Mejora, quienes han insistido en la necesidad de contar con un espacio especializado para la atención de estos padecimientos.

"Es una de sus peticiones que siempre se han hecho en la región, contar con un centro de esta manera, para la atención a todas las personas que tenga algún problema que requiera atención de salud mental".

Aguilar Arocha explicó que actualmente no se tiene una cifra global de incidencia en la región, ya que además de la Secretaría de Salud, instituciones como el IMSS y el ISSSTE atienden a su población, pero reconoció que la necesidad es evidente.

"Realmente ustedes lo han visto y lo han publicado, personas que a veces lo necesitan y desde luego, en todos los hospitales tenemos un área especial para atender a este tipo de pacientes, para poderlos estabilizar y valorarlos".

Mencionó que actualmente existe comunicación directa con el Centro Estatal de Salud Mental (CESAME) de Saltillo, para recibir indicaciones sobre los casos que requieren atención especializada y determinar si el paciente debe ser tratado en la región o necesita ser trasladado.

En cuanto al tipo de pacientes que se atienden en el CESAME, detalló que se trata de personas con alteraciones mentales como esquizofrenia y otros trastornos que requieren valoración especializada. Asimismo, señaló que los casos de personas en situación de calle también son evaluados, dependiendo de cada circunstancia y de la identificación de responsables legales.

Indicó que la construcción del centro viene a resolver una situación muy delicada en la región Centro-Desierto, dando una solución a todas las personas que cuentan con algún problema mental.