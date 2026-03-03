Conductora lesionada tras volcadura en carretera 57: Sabinas

SABINAS, COAH.— Una conductora resultó lesionada la mañana de este martes tras protagonizar una aparatosa volcadura sobre la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 86, hecho que generó la movilización de cuerpos de rescate y autoridades federales.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:20 horas, cuando la mujer circulaba con dirección a Monclova a bordo de un automóvil Toyota color gris. Por causas que aún son materia de investigación, perdió el control del volante, salió abruptamente del camino y cruzó los carriles contrarios, hasta terminar con la unidad severamente dañada y orientada en sentido opuesto al que llevaba.

Automovilistas que presenciaron el percance detuvieron su marcha para auxiliar a la conductora y solicitar apoyo al número de emergencias 911. Minutos después arribaron paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria a la mujer y posteriormente la trasladaron a un hospital para su valoración médica, debido a los golpes sufridos durante el impacto.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos se hicieron cargo de abanderar la zona y realizar el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente. Una grúa fue solicitada para retirar el vehículo y trasladarlo a un corralón federal.

La circulación se vio afectada parcialmente mientras se llevaban a cabo las maniobras de auxilio y retiro de la unidad que quedó destrozada.