Monclova lanza programa de emprendimiento para personas con discapacidad

MONCLOVA, COAH. – Con el objetivo de romper las barreras del desempleo y fomentar la autonomía económica, la Presidencia Municipal de Monclova puso en marcha un innovador programa de emprendimiento en la Escuela de Personas con Discapacidad Visual, ubicada en la colonia Primero de Mayo.

El proyecto busca ofrecer alternativas reales a un sector de la población que enfrenta un panorama laboral sumamente complejo. Según cifras compartidas durante el evento, solo 2 de cada 10 personas con discapacidad en México logran acceder a un empleo formal, una realidad que este programa pretende combatir a través del autoempleo y la producción artesanal.

La iniciativa no se limita a la teoría. Los alumnos de la institución ya han comenzado con la producción y comercialización de cacahuates fritos, un producto de alta demanda local. "No queremos que nos compren por lástima, sino por la calidad del producto. Vamos a competir en el mercado con un producto profesional, a buen precio y de excelente sabor", destacó el representante de la Presidencia Municipal durante el arranque de las actividades.

El esquema de trabajo está diseñado para ser sostenible:

- Capacitación técnica: Los alumnos aprenden el proceso de fabricación, costos y tiempos de producción.

- Apoyo en insumos: El municipio provee las herramientas y materiales iniciales.

- Reinversión: Se busca que, en el corto plazo, los propios alumnos gestionen sus insumos con las ganancias obtenidas, consolidando un modelo de negocio real.

Durante el encuentro con directivos, maestros y padres de familia, se hizo un llamado a transformar la visión sobre la discapacidad desde el seno familiar. Se enfatizó la importancia de preparar a los hijos para la independencia económica desde temprana edad, viendo el emprendimiento (como la renta de inmuebles o la producción de alimentos) como un seguro de vida para el futuro.

Aunque el programa inicia con 12 alumnos y la producción de cacahuates, las autoridades manifestaron su apertura para diversificar los productos (repostería, manualidades, etc.) y extender esta colaboración a otras escuelas de educación especial y grupos de personas con discapacidad en distintas colonias de la ciudad.