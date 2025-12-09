Pareja resulta lesionada tras choque y fuga en Morelos; responsable escapó en una Pick Up

MORELOS, COAH.– Un accidente vehicular registrado en el cruce de las calles Juárez y Cuauhtémoc, a la altura de la acequia de la entrada Sur, dejó como saldo dos personas lesionadas la tarde de este domingo. El responsable, que viajaba en una camioneta Pick Up blanca, se dio a la fuga tras impactar a la pareja que se desplazaba en una motocicleta Itálika.

En el sitio fue atendido Santiago Rodríguez, de 23 años y originario de Zaragoza, quien presentó probable fractura en la rodilla derecha y laceraciones en el rostro, por lo que fue trasladado al Hospital General de Allende. Su acompañante, Karla Marisol Rueda Patlán, también de 23 años, resultó policontundida con probable fractura en el codo derecho, siendo llevada al mismo hospital.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con la versión de los afectados, circulaban de Allende hacia Zaragoza cuando la Pick Up, que viajaba a exceso de velocidad, intentó rebasar a varios vehículos y golpeó con el retrovisor al motociclista a la altura del casco, provocando que ambos cayeran al pavimento.

Acciones de la autoridad

El director de Protección Civil y Bomberos, Hugo Martín Zubeldía Cantú, confirmó que el responsable escapó del lugar. Las autoridades están investigando el incidente para dar con el paradero del conductor que causó el accidente.