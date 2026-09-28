"No soy un improvisado ni soy prestanombres": José Arturo Domínguez

El empresario José Arturo Domínguez Arteaga aseguró que no es un improvisado ni prestanombres y que su proyecto de inversión en Altos Hornos de México (AHMSA) tiene como objetivo convertir a la siderúrgica de Monclova en la planta de acero más productiva del mundo, además de impulsar proyectos de infraestructura, educación, salud y abastecimiento de agua para Coahuila.

Propuesta de Inversión en AHMSA

A través de un mensaje dirigido a los habitantes de Monclova, el empresario afirmó que los recursos que pretende invertir en la acerera no están destinados a los acreedores ni al Gobierno, sino a recuperar la capacidad productiva de la empresa.

Domínguez Arteaga destacó su preparación académica y experiencia internacional en la industria siderúrgica. Señaló que cuenta con una maestría obtenida en Japón, habla cinco idiomas y conoce importantes empresas acereras de Luxemburgo, Italia, Inglaterra y Alemania.

"No soy un improvisado ni soy prestanombres de nada y les voy a demostrar en poco tiempo cómo subimos a Monclova", expresó.

Proyectos de Infraestructura y Recursos Hídricos

Como parte de sus propuestas, el empresario ofreció impulsar la construcción de escuelas y hospitales, así como desarrollar proyectos para recuperar el agua en Coahuila.

Entre sus planteamientos mencionó la creación de un río o canal que permita mejorar la disponibilidad del recurso hídrico en la entidad.

También aseguró que su intención es conservar el agua para beneficio de Coahuila y evitar que sea comercializada hacia otros lugares.

El empresario concluyó su mensaje reiterando su compromiso con Monclova y aseguró que pronto dará a conocer avances de sus proyectos.

En su mensaje no precisó montos de inversión, plazos de ejecución ni detalles técnicos de los proyectos anunciados.