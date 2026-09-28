Hombre muere y mujer resulta gravemente herida tras accidente e incendio en la Acuña-Zaragoza

ZARAGOZA, COAH.– Un hombre perdió la vida y una mujer resultó gravemente herida luego de que el vehículo en el que viajaban se saliera de la carretera estatal Acuña-Zaragoza y terminara impactándose contra un árbol, para posteriormente incendiarse por completo.

El accidente ocurrió durante la madrugada de este sábado, a la altura del puente sobre el río San Rodrigo. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Chevrolet Malibu perdió el control del vehículo por causas que aún han sido determinadas.

Tras salir de la carpeta asfáltica, el automóvil se impactó contra un árbol y comenzó a incendiarse. Elementos de Bomberos acudieron al sitio para controlar las llamas, donde encontraron al conductor atrapado en el interior de la unidad, quien ya no presentaba signos vitales.

La mujer que viajaba como acompañante logró salir del vehículo antes de que el fuego lo consumiera por completo, aunque sufrió lesiones de gravedad. Fue auxiliada y posteriormente trasladada al Hospital General de Allende para recibir atención médica.

Hasta el momento, las víctimas permanecen sin ser identificadas. Elementos del Mando Coordinado y de la Agencia de Investigación Criminal resguardaron el lugar, mientras personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

El accidente ocurrió en la madrugada del sábado, cuando el vehículo se salió de la carretera.

El accidente generó una fuerte movilización durante las primeras horas del día. Serán las investigaciones correspondientes las que permitan establecer las causas que provocaron que el vehículo abandonara la carretera.