Coahuila
Arranca Liga de Fútbol 5 en la colonia Las Torres
Equipos locales participan en un torneo que promueve el deporte y la convivencia entre jóvenes.
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NAVA, Coahuila - La cancha de la colonia Las Torres recibió el arranque de la Liga de Fútbol 5, con la participación de equipos locales que buscan competir y convivir a través del deporte.
El torneo ofrece una alternativa para que jóvenes y vecinos practiquen actividad física y aprovechen los espacios deportivos de la colonia.
La continuidad de la liga también destaca la importancia de mantener las canchas en buenas condiciones, para que jugadores y familias cuenten con espacios adecuados para la recreación y la convivencia.
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