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Coahuila

Arranca Liga de Fútbol 5 en la colonia Las Torres

Equipos locales participan en un torneo que promueve el deporte y la convivencia entre jóvenes.

Por Alberto Ibarra - 15 octubre, 2026 - 02:56 p.m.
La cancha de Las Torres reúne a jugadores locales en la Liga de Futbol 5.
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      NAVA, Coahuila - La cancha de la colonia Las Torres recibió el arranque de la Liga de Fútbol 5, con la participación de equipos locales que buscan competir y convivir a través del deporte.

      El torneo ofrece una alternativa para que jóvenes y vecinos practiquen actividad física y aprovechen los espacios deportivos de la colonia.

      La continuidad de la liga también destaca la importancia de mantener las canchas en buenas condiciones, para que jugadores y familias cuenten con espacios adecuados para la recreación y la convivencia.

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