Arranca Liga de Fútbol 5 en la colonia Las Torres

NAVA, Coahuila - La cancha de la colonia Las Torres recibió el arranque de la Liga de Fútbol 5, con la participación de equipos locales que buscan competir y convivir a través del deporte.

El torneo ofrece una alternativa para que jóvenes y vecinos practiquen actividad física y aprovechen los espacios deportivos de la colonia.

La continuidad de la liga también destaca la importancia de mantener las canchas en buenas condiciones, para que jugadores y familias cuenten con espacios adecuados para la recreación y la convivencia.