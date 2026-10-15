Llevan pláticas sobre cáncer de mama a estudiantes del CECyTEC

NAVA, Coahuila - Estudiantes del CECyTEC participaron en pláticas sobre prevención y detección oportuna del cáncer de mama, como parte de las actividades de Octubre Rosa.

Importancia de la Detección Temprana

Personal de salud explicó los factores de riesgo, las señales de alerta y la importancia de buscar atención médica ante cualquier cambio sospechoso.

La actividad buscó acercar información preventiva a los jóvenes y promover que estos conocimientos se compartan con sus familias, para fomentar la detección temprana de la enfermedad.