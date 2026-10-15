Coahuila
Llevan pláticas sobre cáncer de mama a estudiantes del CECyTEC
Estudiantes del CECyTEC aprendieron sobre factores de riesgo y detección temprana del cáncer de mama durante las actividades de Octubre Rosa.
¿Quieres resumir esta noticia?
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
NAVA, Coahuila - Estudiantes del CECyTEC participaron en pláticas sobre prevención y detección oportuna del cáncer de mama, como parte de las actividades de Octubre Rosa.
Importancia de la Detección Temprana
Personal de salud explicó los factores de riesgo, las señales de alerta y la importancia de buscar atención médica ante cualquier cambio sospechoso.
La actividad buscó acercar información preventiva a los jóvenes y promover que estos conocimientos se compartan con sus familias, para fomentar la detección temprana de la enfermedad.
Artículos Relacionados